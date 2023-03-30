الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الإمارات

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة صدور القرارات والمراسيم الأميرية بتعيين كل من صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، وصاحب السمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم إمارة أبوظبي.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لسموه، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار، مؤكدين على عمق الروابط الأخوية والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة صدور القرارات والمراسيم الأميرية بتعيين كل من صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، وصاحب السمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم إمارة أبوظبي.
وأعرب سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأجمل التبريكات لسموه، متمنياً لهم التوفيق والعون لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق لتحقيق المزيد من التقدم والرقي.