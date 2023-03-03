الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس فيتنام الاشتراكية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فو فان ثونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية فيتنام الاشتراكية.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

ولي العهد

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فو فان ثونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية فيتنام الاشتراكية.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والرقي.