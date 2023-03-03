الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيجيريا الجديد

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الجمعة، برقية تهنئة لفخامة الرئيس بولا أحمد تينويو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية نيجيريا الاتحادية.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس بولا أحمد تينويو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية نيجيريا الاتحادية.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.