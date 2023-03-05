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من إنتاج مجمع الملك فهد للطباعة

الملك سلمان يوافق على تزويد الملحقيات الدينية بمليون نسخة من المصحف خلال رمضان

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٢ مساءً
الملك سلمان يوافق على تزويد الملحقيات الدينية بمليون نسخة من المصحف خلال رمضان
المواطن - واس

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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على توزيع مليون نسخة من المصحف الشريف من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة بمختلف الأحجام، وترجمات معاني كلمات القرآن الكريم بأكثر من 76 لغة للملحقيات الدينية والمراكز الإسلامية ومكاتب الدعوة في الخارج التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في 22 دولة خلال شهر رمضان للعام الحالي 1444هـ.

دعم من القيادة

وبهذه المناسبة، نوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، بالدعم الذي تلقاه الملحقيات والمراكز الإسلامية ومكاتب الدعوة والإرشاد بالخارج من القيادة الرشيدة للقيام بواجبها وتحقيق رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين.
وبين أن ذلك يأتي امتدادًا للجهود التي تبذلها المملكة لكل ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في إيصاله لملايين المسلمين في أنحاء العالم.
وأشار إلى أن الوزارة باشرت التنسيق والإعداد لشحن إصدارات المجمع للمراكز الإسلامية وفق أعلى المعايير وبما يضمن وصولها في وقتها المحدد، بالتنسيق مع سفارات المملكة في تلك الدول.
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