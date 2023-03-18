المملكة الثانية بين مجموعة العشرين في جاهزية التنظيمات الرقمية

المكسيكي سيرخيو لوبيز بطلًا لـ سباق الفورمولا 1 في السعودية انتشال جثة طفلة جرفها السيل في جازان زلزال يضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5.4 ريختر مانشستر يونايتد يصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الجيش البولندي يستعد لحرب مباشرة مع روسيا ضبط 310 دراجات آلية مخالفة وزارة العدل تطلق نظامًا إلكترونيًّا لإجراءات إثبات ترائي الأهلة وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وزير الشؤون الإسلامية: لا نثق بأي إخواني أو سروري حتى لو تعلق بأستار الكعبة جامعة الأميرة نورة تطلق البطولة الأولى لمناظرات الكليات
في إنجاز وطني جديد، حققت المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين والرابع عالميًا في جاهزية التنظيمات الرقمية، وفق تقرير حديث عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
وذكرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في إنفوجراف صادر عنها، أبرز جهودها التي أثمرت في تحقيق هذا المنجز، وهي التنظيم التعاوني وإشراك أصحاب المصلحة، إنشاء لجنة التنظيمات الوطنية، الابتكار التنظيمي والريادة على المستوى الدولي، الأدوات التنظيمية لسوق الاتصالات والتقنية، إطلاق أكاديمية التنظيمات الرقمية، والتميز الابتكاري في إدارة الطيف الترددي.
ولفتت إلى أنه أدى ذلك إلى تعزيز مكانة المملكة في قطاع الاتصالات والتقنية، تأكيد دور المملكة الريادي في الاتحاد الدولي للاتصالات، جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، وتمكين الاقتصاد الرقمي.