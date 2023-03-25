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المملكة تدين قرار بناء مستوطنات جديدة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
المملكة تدين قرار بناء مستوطنات جديدة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية خلال الأسبوع الجاري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعبرت الوزارة عن استنكار المملكة وتنديدها لهذا القرار الذي يعد استمراراً للانتهاكات الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال، مهيبة بالمجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف ممارساته الاستفزازية، التي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية، وتقويض جهود السلام الدولية.

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