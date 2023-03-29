المنتخب السعودي يخسر ودية بوليفيا بثنائية

تلقى المنتخب السعودي، الخسارة مساء الثلاثاء أمام منتخب بوليفيا وديًا بنتيجة 2-1 وذلك ضمن مباريات أجندة شهر مارس الدولية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم.

د67’ الهدف الثاني لـ ⁧بوليفيا⁩ السعودية 1 × 2 بوليفيا ⁦#SSC⁩ | ⁧#السعودية_بوليفيا pic.twitter.com/gU7N3nipaH — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 28, 2023

وكان مارسيلو مورينو افتتح التسجيل للمنتخب البوليفي في الدقيقة الـ12 من الشوط الأول، ثم نجح سالم الدوسري في إحراز هدف التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة الـ43 من ركلة جزاء.

هدددددف!⚽️

سالم الدوسري يسجل هدف التعادل🇸🇦 السعودية 1 × 1 بوليفيا ⁦#SSC⁩ | ⁧#السعودية_بوليفيا pic.twitter.com/KRLla3BJml — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 28, 2023

السعودية ضد بوليفيا

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب كارميلو أرنيز الهدف الثاني للمنتخب البوليفي في الدقيقة الـ67 مستغلًا خطأ محمد العويس في مسك الكرة.

وجاءت تشكيلة الأخضر مكونة من: “محمد العويس في حراسة المرمى، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، أحمد شراحيلي، ناصر الدوسري، محمد كنو، عبدالله الخيبري، عبدالله الحمدان، عبدالعزيز البيشي، سالم الدوسري، صالح الشهري”.

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.