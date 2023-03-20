المنتخب السعودي يدشن معسكر جدة اليوم

يدشن المنتخب السعودي بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، مساء اليوم الاثنين، أولى تدريباته في معسكره التحضيري في جدة حتى يوم 28 مارس.

الأخضر يبدأ الاستعداد اليوم

ويخوض الأخضر معسكرًا في جدة بداية من اليوم، وسيلعب خلاله مباراتين وديتين أمام فنزويلا يوم 24، وبوليفيا يوم 28، تزامنًا مع أيام فيفا، على أن تقام المواجهتان على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

ومن المتوقع أن يبدأ رينارد المعسكر اليوم، باجتماع مع لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وشرح البرنامج التدريبي خلال الفترة المقبلة، كما سيسعى لتطبيق الخطط الفنية والتكتيكية التي سينتهجها في الوديتين.

وكان رينارد قد ضم 26 لاعبًا لمعسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في جدة، قبل أن يستبعد نجم فريق النصر، سامي النجعي، بداعي الإصابة، وقرر استدعاء نجم الهلال، عبدالله الحمدان بدلًا منه.

قائمة المنتخب السعودي

وجاءت قائمة المنتخب السعودي، كالتالي؛ محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، متعب الحربي، زكريا هوساوي، عبدالإله العمري، علي البليهي، حسان التمبكتي، أحمد شراحيلي ورياض شراحيلي.

كما ضمت قائمة الأخضر، محمد كنو، حسين القحطاني، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، فهد الرشيدي، عبدالرحمن العبود، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، هارون كمارا، والحمدان.