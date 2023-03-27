المنتخب السعودي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة بوليفيا

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استأنف المنتخب السعودي أمس، تدريباته في معسكره المقام في جدة خلال الفترة (20- 28) من شهر مارس الجاري، ويأتي المعسكر متزامنًا مع أيام الفيفا في شهر مارس.
ويستعد الأخضر لخوض وديته الثانية في معسكر جدة أمام منتخب بوليفيا غدًا الثلاثاء على إستاد الأمير عبدالله الفيصل.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على إستاد الأمير عبدالله الفيصل تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ ليجري بعدها مباريات مصغره، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
وكان المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قرر استبعاد كل من عبدالرحمن العبود ورياض شراحيلي وحسان تمبكتي من معسكر الأخضر في جدة قبل مواجهة بوليفيا الودية.
وأعلن المنتخب السعودي، في بيان له عبر حسابه في “تويتر”، أن استبعاد الثلاثي جاء بداعي الإصابة.
يذكر أن الأخضر كان خسر وديًّا الجمعة الماضية أمام المنتخب الفنزويلي بنتيجة هدفين لهدف.