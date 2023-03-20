المنتخب السعودي يصل جدة

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وصلت، قبل قليل، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى جدة، تمهيدًا لبدء المعسكر الإعدادي، تزامنًا مع أيام فيفا.
ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول البعثة بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد إلى جدة، حيث يستمر المعسكر حتى يوم 28 مارس.
ويخوض الأخضر بقيادة رينارد معسكرًا في جدة بداية من اليوم، وسيلعب خلاله مباراتين وديتين أمام منتخب فنزويلا الأول لكرة القدم، يوم 24، وبوليفيا يوم 28، على أن تقام المواجهتان على استاد الأمير عبدالله الفيصل.
وجاءت قائمة المنتخب السعودي، كالتالي؛ محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، متعب الحربي، زكريا هوساوي، عبدالإله العمري، علي البليهي، حسان التمبكتي، أحمد شراحيلي ورياض شراحيلي.
وضمت القائمة أيضًا، محمد كنو، حسين القحطاني، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، فهد الرشيدي، عبدالرحمن العبود، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، هارون كمارا، وعبدالله الحمدان.