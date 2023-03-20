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لبدء معسكره الإعدادي

المنتخب السعودي يصل جدة

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٢ مساءً
المنتخب السعودي يصل جدة
المواطن - فريق التحرير

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وصلت، قبل قليل، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى جدة، تمهيدًا لبدء المعسكر الإعدادي، تزامنًا مع أيام فيفا.

الأخضر في جدة

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول البعثة بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد إلى جدة، حيث يستمر المعسكر حتى يوم 28 مارس.

المنتخب السعودي في جدة
جانب من وصول المنتخب – المصدر @SaudiNT

ويخوض الأخضر بقيادة رينارد معسكرًا في جدة بداية من اليوم، وسيلعب خلاله مباراتين وديتين أمام منتخب فنزويلا الأول لكرة القدم، يوم 24، وبوليفيا يوم 28، على أن تقام المواجهتان على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

المنتخب السعودي في جدة
جانب من وصول المنتخب – المصدر @SaudiNT

قائمة المنتخب السعودي

وجاءت قائمة المنتخب السعودي، كالتالي؛ محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، متعب الحربي، زكريا هوساوي، عبدالإله العمري، علي البليهي، حسان التمبكتي، أحمد شراحيلي ورياض شراحيلي.

وضمت القائمة أيضًا، محمد كنو، حسين القحطاني، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، فهد الرشيدي، عبدالرحمن العبود، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، هارون كمارا، وعبدالله الحمدان.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر saff
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