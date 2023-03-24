المنتخب السعودي يُنهي الشوط الأول متأخرًا بهدفين أمام فنزويلا

أنهى المنتخب السعودي الشوط الأول، من مباراة فنزويلا الودية متأخرًا بهدفين دون رد.

وكان المنتخب الفنزويلي سجل الهدف الأول عبر اللاعب جوزيف مارتينيز في الدقيقة الـ26، ثم عزز اللاعب سالومون روندون بالهدف الثاني لمنتخب فنزويلا في الدقيقة الـ34.

تشكيل المنتخب السعودي

وجاء تشكيل منتخب السعودية مكونًا من: “محمد العويس في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، أحمد شراحيلي، علي البليهي، متعب الحربي، حسين القحطاني، محمد كنو، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، فراس البريكان، هارون كمارا”.

وتُعد مباراة السعودية ضد فنزويلا، هي المواجهة الأولى للأخضر منذ مشاركته في نهائيات كأس العالم 2022، ما يحفز اللاعبين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، خاصة أن المباراة في جدة وبحضور جماهيري.