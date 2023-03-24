المنتخب السعودي يُنهي الشوط الأول متأخرًا بهدفين أمام فنزويلا

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أنهى المنتخب السعودي الشوط الأول، من مباراة فنزويلا الودية متأخرًا بهدفين دون رد.
د26’ الهدف الأول لـ #فنزويلا
السعودية 0 × 1 فنزويلا#السعودية_فنزويلا | #SSC pic.twitter.com/M2rUpl3JGj
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 24, 2023
وكان المنتخب الفنزويلي سجل الهدف الأول عبر اللاعب جوزيف مارتينيز في الدقيقة الـ26، ثم عزز اللاعب سالومون روندون بالهدف الثاني لمنتخب فنزويلا في الدقيقة الـ34.
وجاء تشكيل منتخب السعودية مكونًا من: “محمد العويس في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، أحمد شراحيلي، علي البليهي، متعب الحربي، حسين القحطاني، محمد كنو، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، فراس البريكان، هارون كمارا”.
د33’ الهدف الثاني لـ #فنزويلا
السعودية 0 × 2 فنزويلا#السعودية_فنزويلا | #SSC pic.twitter.com/sLTFr6u8cY
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 24, 2023
وتُعد مباراة السعودية ضد فنزويلا، هي المواجهة الأولى للأخضر منذ مشاركته في نهائيات كأس العالم 2022، ما يحفز اللاعبين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، خاصة أن المباراة في جدة وبحضور جماهيري.