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قبل مباراتهما في تصفيات أمم إفريقيا

المنتخب المصري يسعى لمواصلة تفوقه على مالاوي

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ مساءً
المنتخب المصري يسعى لمواصلة تفوقه على مالاوي
المواطن - فريق التحرير

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يسعى المنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، للظهور بشكل مميز وتجاوز عقبة مالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

مواجهة قوية اليوم

وتلعب مصر ضد مالاوي على استاد الدفاع الجوي، اليوم الجمعة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا “كوت ديفوار 2024”.

منتخب مصر ضد مالاوي
موعد المباراة – المصدر @EFA

وكان المنتخب المصري قد بدأ مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا بالفوز على غينيا بهدف دون رد، والخسارة أمام إثيوبيا بثنائية نظيفة، ويحتل المركز الرابع برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع منتخبات المجموعة.

المنتخب المصري
لاعبو مصر – المصدر @EFA

تفوق المنتخب المصري ضد مالاوي

وسبق أن لعب المنتخب المصري ضد مالاوي 8 مباريات، وشهدت تفوقًا للفراعنة بواقع 4 انتصارات، مقابل الخسارة في مواجهتين، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين في تصفيات مونديال 1990 ووديًا عام 2009.

وفاز المنتخب المصري الأول لكرة القدم ضد مالاوي في دورة الألعاب الإفريقية عامي 1978 بنتيجة 4\1، وانتصر الفراعنة بهدف في إياب تصفيات كأس العالم 1990، وكرر فوزه في تصفيات مونديال 2010 بهدفين نظيفين.

ونجحت مصر في الفوز وديًا بنتيجة 2\1 في عام 2015، فيما انتصر منتخب مالاوي بهدفين مقابل هدف في دورة الألعاب الإفريقية عام 1987، وبهدف دون رد في ذهاب تصفيات كأس العالم 2010.

المنتخب المصري
لاعبو المنتخب
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