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المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم فرصة واعدة لتعزيز التعاون بين الجامعات

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٤ مساءً
المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم فرصة واعدة لتعزيز التعاون بين الجامعات
المواطن - تصوير: هاشم القرني ـ فريق التحرير

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اختتمت هيئة فنون العمارة والتصميم، اليوم الخميس، فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم، الذي أُقيم على مدار يومين متتاليين بفندق الموفنبيك بالرياض.

والتقت عدسة “المواطن” مع الدكتورة سمية السليمان، الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم، والتي قالت إن الجانب التعليمي هو الجزء المهم بالنسبة للهيئة، لأنه اللبنة الأولى والمدخل الأساسي لهذا القطاع، موضحة أن هذا المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم هو جزء من مبادرة “الإثراء التعليمي”.

وأضافت السليمان أن الإثراء التعليمي له جوانب متعددة، فيوجد اليوم 38 جامعة فيها برامج متخصصة للعمارة والتصميم تتضمن أكثر من 80 برنامجًا في مختلف التخصصات والمستويات.

تعزيز التعاون

ولفتت إلى أن ما نحتاجه اليوم بالجامعات هو وجود ممارسات في التعليم والتعلم تكون على أفضل مستوى عالمي، وعلى هذا كنا نطمح أن ندعو إلى هذا المنتدى الخبراء في هذا المجال لمشاركة تجاربهم، وتعزيز التعاون مع الجامعات.

وأشارت إلى أن تعزيز التعاون يجب أخذه في مجمله، وذلك بالحديث عن التخصصات المختلفة، الجامعات المختلفة، التعاون بين القطاع الأكاديمي وقطاع الممارسة، واستخدام التقنية لتعزيز استراتيجيات التعليم.

تطوير الأكاديميين

من جانبها، قالت الأستاذة سلام من معهد رافلز للتصميم لـ”المواطن“، إن الموضوعات التي تم مناقشتها في المنتدى كانت مفيدة جدًا، فهي تهدف إلى تطوير الطاقم الأكاديمي وتطوير الطلاب السعوديين في مجال التصميم.

وأوضحت أن المنتدى ناقش أيضًا التقنيات الجديدة في مجال التصميم، والمشكلات التي يعاني منها أساتذة التصميم وكيفية حلها بأساليب جديدة.

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