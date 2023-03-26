المنشطات تعلن الإبقاء على عقوبة إيقاف فهد المولد 18 شهرًا

أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، قبل قليل، عن الوصول إلى تسوية والإبقاء على عقوبة إيقاف لاعب الشباب الحالي، فهد المولد لمدة 18 شهرًا.

تفاصيل إيقاف فهد المولد

وأصدرت اللجنة بيانًا، جاء كالتالي: “تود اللجنة أن توضح ما تم التوصل إليه في قضية انتهاك أنظمة الرقابة على المنشطات من قبل فهد المولد، والذي وقع بتاريخ 21\2\2022″.

وأضافت: “بعد حضور جلسة استماع عادلة وسماع أقوال المولد، وفريق الدفاع، وبعد مداولة القضية، أصدرت اللجنة حينها قرارها بإيقاف اللاعب عن المشاركات الرياضية داخليًا وخارجيًا لمدة 18 شهرًا”.

وتابعت: “وحيث إن اللاعب فهد استأنف قرار الإيقاف لدى مركز التحكيم الرياضية السعودي بتاريخ 18\7\2022، وقد أصدر المركز قراره يوم 25 أغسطس بتقليص فترة إيقاف فهد المولد لتصبح شهرين فقط عن الانتهاك محل المنازعة الماثلة”.

وأردفت لجنة المنشطات في بيانها: “واستدعى هذا الأمر تدخل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، باستئناف قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي لدى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) بتاريخ 13\10\2022”.

اتفاق التسوية

وأردف: “وتوصلت وادا يوم 2 مارس إلى اتفاق تسوية نافذ من تاريخه، بينها وبين الفريق المكلف بالدفاع عن فهد المولد، ووافقت عليه اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات”.

ويتم بموجب اتفاق التسوية اعتماد العقوبة التي فرضتها اللجنة في بداية القضية، وهي إيقاف المولد عن المشاركات الرياضية داخليًا وخارجيًا لمدة 18 شهرًا، بحيث تنتهي فترة الإيقاف يوم 20 أغسطس المقبل.

وجاء في ختام البيان: “وبموجب هذه التسوية سحبت وادا الاستئناف المقدم من قبلها إلى كاس، وأن يتحمل فهد المولد أي تكاليف أو رسوم مالية مستحقة لدى محكم التحكيم الرياضية الدولية”.