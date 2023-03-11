الموارد البشرية تباشر شكوى منع عامل من أداء الصلاة خلال فترة العمل

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية سعد آل حماد، أن فرق الرقابة التابعة للوزارة تباشر شكوى منع عامل من أداء الصلاة أثناء وقت العمل.

وقال آل حماد إنه إشارة إلى ما تم تداوله عن عامل تم منعه من أداء الصلاة في وقتها خلال فترة العمل، نوضح بأن فرق الرقابة التابعة للوزارة باشرت الشكوى وتعمل على التحقق من صحة ذلك مع كافة الاطراف، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية.