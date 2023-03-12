الموارد البشرية تخالف مكتب استقدام لإيوائه 5 عاملات بطريقة غير نظامية

باشرت فرق الرقابة التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقه جازان بالتعاون مع شرطة منطقة جازان بعد تلقيها بلاغًا يقضي بقيام مكتب استقدام بإيواء 5 من العاملات بطريقة غير نظامية، حيث تم تحويل العاملات إلى مقر الإيواء وإحالة المسؤولين عن مكتب الاستقدام إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في مثل هذه المخالفات.

الإبلاغ

وتدعو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتاح على أجهزة الهواتف الذكية.