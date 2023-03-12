الموارد البشرية تخالف مكتب استقدام لإيوائه 5 عاملات بطريقة غير نظامية

أمطار غزيرة على القصيم والجوف تأجيل مباراة الوحدة والباطن 24 ساعة الجاسر: طيران الرياض تمثل انبثاق فجر جديد لمستقبل النقل الجوي بالمملكة مدرب الشباب: مباراة القوة الجوية صعبة وهدفنا اللقب سيول عسير ترسم لوحة جمالية بمنتزه الحبلة تأجيل جلسة محاكمة المتهمة بقتل المبتعث السعودي الغريبي طيران الرياض تعزز موقع المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية ضبط 133 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع رحلات طيران الرياض تستهدف 100 وجهة حول العالم الباطن يسعى لمواصلة انتفاضته أمام الوحدة
باشرت فرق الرقابة التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقه جازان بالتعاون مع شرطة منطقة جازان بعد تلقيها بلاغًا يقضي بقيام مكتب استقدام بإيواء 5 من العاملات بطريقة غير نظامية، حيث تم تحويل العاملات إلى مقر الإيواء وإحالة المسؤولين عن مكتب الاستقدام إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في مثل هذه المخالفات.
وتدعو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتاح على أجهزة الهواتف الذكية.