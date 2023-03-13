الموارد البشرية تطلق بوابتها الإلكترونية الجديدة لتطوير الخدمات

دشنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، بوابتها الإلكترونية الجديدة، والتي تهدف إلى التمكين والأفكار الإبداعية والتطوير المشترك للخدمات.

وذكرت وزارة الموارد البشرية خلال بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن مساعد وزير الموارد البشرية للخدمات المشتركة، إسماعيل بن سعيد الغامدي، دشن البوابة الإلكترونية للوزارة بحلتها الجديدة، وذلك بحضور وكيل الوزارة للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين ووكيل الوزارة لتجربة العميل رائد الجرباء.

قناة تواصل

وأوضحت الوزارة أن هذا التدشين جاء بعد أن طورت الوزارة بوابة رقمية موحدة وشاملة بأحدث التقنيات، بهدف خلق قناة تواصل فعالة مع المجتمع بكل قطاعاته، وذلك بتوفير الخدمات الذاتية وتخصيص التجربة لأصحاب الأعمال والأفراد والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي.

وكذلك تلبية جميع الاحتياجات بما يتواءم مع مختلف الفئات العمرية واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، لتقديم تجربة ميسرة تسهم في تعزيز جودة الحياة وتعزيز الشفافية ومبدأ التشاركية والتحاور في اتخاذ القرار.

خدمات مميزة

من جانبه قال الغامدي، إن البوابة الإلكترونية الجديدة ما هي إلا انطلاقة جديدة تعكس ما تقدمه الوزارة من خدمات مميزة، حيث ستدعم البوابة التمكين والأفكار الإبداعية والتطوير المشترك للخدمات، والمساهمة في تقدم المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الرقمية.

يشار إلى أن تطوير البوابة الإلكترونية يأتي ضمن رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نحو تحقيق التميز الرقمي والارتقاء بتجربة المستفيدين.