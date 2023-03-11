Icon

في يوم العلم.. بوليفارد رياض سيتي وبوليفارد وورلد تحتفلان بالراية الخضراء Icon أمير الجوف: الاحتفاء بالأيام الوطنية دلالة على استذكار التاريخ وغرس لقيم الانتماء والولاء Icon العلم السعودي .. رمز للقوة والحكمة وعلو المكانة Icon من سارية العَلم.. وزير التعليم يشارك منسوبي الوزارة انطلاقة الاحتفاء بيوم العَلم السعودي Icon الاتحاد الأوروبي: اتفاق السعودية وإيران سيساهم في استقرار المنطقة Icon أمير حائل: يوم العَلم يجسد معاني الفخر بالقيادة الحكيمة وهذا الوطن Icon يوم العلم السعودي.. رمز التوحيد والعزة والوحدة والتلاحم Icon مصر ترحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران Icon ميقاتي يعتذر للعراقيين بعد واقعة ضرب الطلاب Icon أمير القصيم: العلم السعودي راية ترمز للعقيدة والقوة وعلو الحكمة والمكانة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
للرجال والنساء

الموارد البشرية تعلن عن وظائف إدارية وقانونية في عدة تخصصات

السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٢ مساءً
الموارد البشرية تعلن عن وظائف إدارية وقانونية في عدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توافر عدد من الوظائف التعاقدية (رجال / نساء) في عدة تخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مدير إدارة تصميم سياسات الضمان.
2- شريك أعمال موارد بشرية.
3- مدير إدارة اللوائح والأنظمة.
4- مدير إدارة تخطيط استحداث فرص العمل.
5- مدير مشروع.
6- مدير محفظة.
7- خبير برنامج توطين.
8- مدير عام شؤون العمالة المنزلية.
9- خبير مجموعة عمل التوظيف لمجموعة العشرين.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.
– الاقتصاد.
– المالية.
– القانون.
– الموارد البشرية.
– العلوم السياسية.
– العلاقات الدولية.
– الدراسات الدولية.
– أو ما يعادلها.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- حسن السيرة والسلوك.
3- ألا يكون مفصولاً من خدمة الدولة.
4- ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5- أن يكون لائقاً صحياً.
6- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدنى وذلك في أحد التخصصات المشار إليها أعلاه.
7- أن تكون الشهادة معادلة من وزارة التعليم العالي لمن كان حاصلاً عليها من خارج المملكة.

عناصر المفاضلة:

1- إجادة اللغة الإنجليزية وفق تقييم اختبار الآيلتس معتمدة من المجلس الثقافي البريطاني أو ما يعادلها من اختبار توفل (لا يقبل نتائج المعاهد الوسيطة).
2- الخبرات العملية والدورات التدريبية.
3- تقدير المؤهل العلمي والجهة التعليمية.
4- المهارات المكتسبة وجهات التدريب.
5- اجتياز المقابلة الشخصية.

الطلبات:

مع ضرورة إرفاق الوثائق التالية إلكترونياً:
1- صورة الهوية الوطنية.
2- السيرة الذاتية (موضحاً فيها جميع عناصر المفاضلة).
3- وثيقة التخرج موضحاً بها التقدير والمعدل التراكمي.
4- صورة طبق الأصل من المعادلة (لمن كان حاصلاً على الشهادة من خارج المملكة).
5- صورة شخصية حديثة رسمية 4*6 (للرجال).
6- صورة من الخبرات العملية.

ملاحظات:

– نأمل كتابة اسم الوظيفة المتقدم عليها في عنوان البريد، وتعتذر الوزارة عن قبول أي طلب غير مرفق به الوثائق المطلوبة أو مخالفاً للضوابط والشروط المعلن عنها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن، ويمكن أن تُرسل جميع المتطلبات بصيغة PDF إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قراصنة يقطعون بث خطاب إبراهيم رئيسي عبر الإنترنت
العالم

قراصنة يقطعون بث خطاب إبراهيم رئيسي عبر...

العالم
تدشين معرض الشواء العالمي برعاية الجمعية السعودية للطهاة
السعودية اليوم

تدشين معرض الشواء العالمي برعاية الجمعية السعودية...

السعودية اليوم
منافسة قوية بين الهلال والاتحاد لضم ميسي
الرياضة

منافسة قوية بين الهلال والاتحاد لضم ميسي

الرياضة
فيروس إنفلونزا الطيور تحور ليصيب البشر 
العالم

فيروس إنفلونزا الطيور تحور ليصيب البشر 

العالم
أحدث صيحات TikTok المرعبة
العالم

أحدث صيحات TikTok المرعبة

العالم
النصر يستهدف استعادة الصدارة
الرياضة

النصر يستهدف استعادة الصدارة

الرياضة
موسى ماريجا رجل مباراة فولاد ضد الهلال
الرياضة

موسى ماريجا رجل مباراة فولاد ضد الهلال

الرياضة
ظاهرة غريبة تشهدها بؤرة زلزال تركيا المدمر
العالم

ظاهرة غريبة تشهدها بؤرة زلزال تركيا المدمر

العالم