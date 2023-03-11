الموارد البشرية تعلن عن وظائف إدارية وقانونية في عدة تخصصات

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توافر عدد من الوظائف التعاقدية (رجال / نساء) في عدة تخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- مدير إدارة تصميم سياسات الضمان.
2- شريك أعمال موارد بشرية.
3- مدير إدارة اللوائح والأنظمة.
4- مدير إدارة تخطيط استحداث فرص العمل.
5- مدير مشروع.
6- مدير محفظة.
7- خبير برنامج توطين.
8- مدير عام شؤون العمالة المنزلية.
9- خبير مجموعة عمل التوظيف لمجموعة العشرين.
– إدارة الأعمال.
– الاقتصاد.
– المالية.
– القانون.
– الموارد البشرية.
– العلوم السياسية.
– العلاقات الدولية.
– الدراسات الدولية.
– أو ما يعادلها.
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- حسن السيرة والسلوك.
3- ألا يكون مفصولاً من خدمة الدولة.
4- ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5- أن يكون لائقاً صحياً.
6- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدنى وذلك في أحد التخصصات المشار إليها أعلاه.
7- أن تكون الشهادة معادلة من وزارة التعليم العالي لمن كان حاصلاً عليها من خارج المملكة.
1- إجادة اللغة الإنجليزية وفق تقييم اختبار الآيلتس معتمدة من المجلس الثقافي البريطاني أو ما يعادلها من اختبار توفل (لا يقبل نتائج المعاهد الوسيطة).
2- الخبرات العملية والدورات التدريبية.
3- تقدير المؤهل العلمي والجهة التعليمية.
4- المهارات المكتسبة وجهات التدريب.
5- اجتياز المقابلة الشخصية.
مع ضرورة إرفاق الوثائق التالية إلكترونياً:
1- صورة الهوية الوطنية.
2- السيرة الذاتية (موضحاً فيها جميع عناصر المفاضلة).
3- وثيقة التخرج موضحاً بها التقدير والمعدل التراكمي.
4- صورة طبق الأصل من المعادلة (لمن كان حاصلاً على الشهادة من خارج المملكة).
5- صورة شخصية حديثة رسمية 4*6 (للرجال).
6- صورة من الخبرات العملية.
– نأمل كتابة اسم الوظيفة المتقدم عليها في عنوان البريد، وتعتذر الوزارة عن قبول أي طلب غير مرفق به الوثائق المطلوبة أو مخالفاً للضوابط والشروط المعلن عنها.
– التقديم مُتاح الآن، ويمكن أن تُرسل جميع المتطلبات بصيغة PDF إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]