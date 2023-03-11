الموارد البشرية تعلن عن وظائف إدارية وقانونية في عدة تخصصات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توافر عدد من الوظائف التعاقدية (رجال / نساء) في عدة تخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مدير إدارة تصميم سياسات الضمان.

2- شريك أعمال موارد بشرية.

3- مدير إدارة اللوائح والأنظمة.

4- مدير إدارة تخطيط استحداث فرص العمل.

5- مدير مشروع.

6- مدير محفظة.

7- خبير برنامج توطين.

8- مدير عام شؤون العمالة المنزلية.

9- خبير مجموعة عمل التوظيف لمجموعة العشرين.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– الاقتصاد.

– المالية.

– القانون.

– الموارد البشرية.

– العلوم السياسية.

– العلاقات الدولية.

– الدراسات الدولية.

– أو ما يعادلها.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حسن السيرة والسلوك.

3- ألا يكون مفصولاً من خدمة الدولة.

4- ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

5- أن يكون لائقاً صحياً.

6- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدنى وذلك في أحد التخصصات المشار إليها أعلاه.

7- أن تكون الشهادة معادلة من وزارة التعليم العالي لمن كان حاصلاً عليها من خارج المملكة.

عناصر المفاضلة:

1- إجادة اللغة الإنجليزية وفق تقييم اختبار الآيلتس معتمدة من المجلس الثقافي البريطاني أو ما يعادلها من اختبار توفل (لا يقبل نتائج المعاهد الوسيطة).

2- الخبرات العملية والدورات التدريبية.

3- تقدير المؤهل العلمي والجهة التعليمية.

4- المهارات المكتسبة وجهات التدريب.

5- اجتياز المقابلة الشخصية.

الطلبات:

مع ضرورة إرفاق الوثائق التالية إلكترونياً:

1- صورة الهوية الوطنية.

2- السيرة الذاتية (موضحاً فيها جميع عناصر المفاضلة).

3- وثيقة التخرج موضحاً بها التقدير والمعدل التراكمي.

4- صورة طبق الأصل من المعادلة (لمن كان حاصلاً على الشهادة من خارج المملكة).

5- صورة شخصية حديثة رسمية 4*6 (للرجال).

6- صورة من الخبرات العملية.

ملاحظات:

– نأمل كتابة اسم الوظيفة المتقدم عليها في عنوان البريد، وتعتذر الوزارة عن قبول أي طلب غير مرفق به الوثائق المطلوبة أو مخالفاً للضوابط والشروط المعلن عنها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن، ويمكن أن تُرسل جميع المتطلبات بصيغة PDF إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]