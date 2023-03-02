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في حال وفاة الأب أو الأم

الموارد البشرية تكشف حالات استحقاق العامل لإجازة وفاة بأجر كامل

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٦ مساءً
الموارد البشرية تكشف حالات استحقاق العامل لإجازة وفاة بأجر كامل
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الحالات التي يستحق فيها العامل إجازة وفاة بأجر كامل ولمدة 5 أيام.

إجازة بأجر كامل

جاء ذلك خلال رد حساب خدمة المستفيدين التابع للوزارة عبر موقع “تويتر”، على عدة استفسارات بخصوص هذه الإجازة والحالات التي يستحق فيها العامل إجازة بأجر كامل.

وأوضحت الخدمة أن للعامل وفقًا للمادة 113 من نظام العمل، الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وأوضحت أن الأصول هم الأباء والأجداد وإن علو، و‏الفروع هم الأبناء والأحفاد وإن نزلوا.

وأشارت إلى أن العامل لا يستحق إجازة وفاة في حال وفاة الخال أو الخالة والعم أو العمة أو الأخ والأخت لأنهم ليسوا من الأصول ولا الفروع.

مدة الإجازة

وتم تحديد مدة إجازة الوفاة التي تكون مدفوعة الأجر وهي خمسة أيام يتم احتسابها من يوم الوفاة، كما تتمكن الزوجة العاملة من الحصول على إجازة في حالة وفاة الزوج لفترة براتب كامل، حيث تدخل العطل الرسمية في إجازة الوفاة في حال مصادفتها ولا يتم التعويض عنها، ويتم العمل بهذه القوانين طبقا للائحة الإجازات في الخدمة المدنية التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية.

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