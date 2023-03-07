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تتم دراسة نظام العمل الحالي من خلال مراجعة دورية للأنظمة

الموارد البشرية توضح إمكانية تمديد الإجازة الأسبوعية لـ 3 أيام

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٥ صباحاً
الموارد البشرية توضح إمكانية تمديد الإجازة الأسبوعية لـ 3 أيام
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مدى إمكانية تطبيق نظام جديد يمنح الموظفين إجازة 3 أيام أسبوعيًا، وذلك ردًا على استفسارات أحد المواطنين.

مراجعة دورية

وذكرت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الوزارة تدرس نظام العمل الحالي من خلال مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها؛ بهدف زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السـوق للاستثمارات المحلية والدولية.

وأوضحت الوزارة أنه جرى طرح مسودة نظام العمل في منصة استطلاع لمرئيات العموم ضمن الإجراءات المعتمدة في دراسات الأنظمة.

إجازات بأجر

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحالات التي يستحق فيها الموظف إجازة بأجر مدفوع ولمدة خمسة أيام.

وأوضحت الوزارة أنه ‏وفقًا للمادة 113 من نظام العمل: للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجته أو أحد أصوله أو فروعه، ويقصد بالأصول هم الأم والأب والجد والجدة و‏الفروع هم الأبناء والأحفاد.

وبيّنت أن العامل لا يستحق إجازة وفاة في حال وفاة الخال أو الخالة والعم أو العمة أو الأخ والأخت؛ لأنه ليس من الأصول ولا الفروع للعامل نفسه، ما لم ينص في اللائحة الداخلية للمنشأة والمعتمدة من الوزارة على خلاف ذلك.

 

 

 

 

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