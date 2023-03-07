الموارد البشرية توضح إمكانية تمديد الإجازة الأسبوعية لـ 3 أيام ساعة آبل تصيب شابًا بنوبة هلع وظائف بـ الخطوط الحديدية للعمل في 4 مدن تحذير من بكين لواشنطن: تايوان خط أحمر أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 194 ريالاً للجرام لحظة إعدام جندي أوكراني ومطالبات بتحقيق دولي السعودية تؤكد التزامها بتسخير كافة الإمكانيات لاستضافة إكسبو 2030 توقعات بذروة الحالة الممطرة الـ 14 اليوم بعدة مناطق أمطار رعدية غزيرة وبرد ورياح نشطة على 11 منطقة
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مدى إمكانية تطبيق نظام جديد يمنح الموظفين إجازة 3 أيام أسبوعيًا، وذلك ردًا على استفسارات أحد المواطنين.
وذكرت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الوزارة تدرس نظام العمل الحالي من خلال مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها؛ بهدف زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السـوق للاستثمارات المحلية والدولية.
وأوضحت الوزارة أنه جرى طرح مسودة نظام العمل في منصة استطلاع لمرئيات العموم ضمن الإجراءات المعتمدة في دراسات الأنظمة.
وفي وقت سابق، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحالات التي يستحق فيها الموظف إجازة بأجر مدفوع ولمدة خمسة أيام.
وأوضحت الوزارة أنه وفقًا للمادة 113 من نظام العمل: للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجته أو أحد أصوله أو فروعه، ويقصد بالأصول هم الأم والأب والجد والجدة والفروع هم الأبناء والأحفاد.
وبيّنت أن العامل لا يستحق إجازة وفاة في حال وفاة الخال أو الخالة والعم أو العمة أو الأخ والأخت؛ لأنه ليس من الأصول ولا الفروع للعامل نفسه، ما لم ينص في اللائحة الداخلية للمنشأة والمعتمدة من الوزارة على خلاف ذلك.