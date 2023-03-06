الموارد البشرية توقع عقد مشروع تخصيص بحث الحالات الاجتماعية

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بديوان الوزارة اليوم، عقد مشروع تخصيص بحث الحالات الاجتماعية مع شركة ماكسيموس الخليج، وذلك تحت رعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

أهم أهداف المشروع

ويهدف مشروع تخصيص بحث الحالات الاجتماعية إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية والمالية للزيارات الميدانية للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي، وإشراك القطاع الخاص في المشاريع الحكومية وتحقيق إستراتيجية الوزارة بتفعيل دور القطاع الخاص بالانتقال إلى الدور التشريعي والرقابي وتشغيل خدمات الوزارة، وتقديم الدعم للمستفيدين على أكمل وجه.

ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى المستفيدين من الضمان الاجتماعي في منطقتي الرياض وحائل، حيث يقوم المراقب الميداني بعمل الزيارات الميدانية الدورية للتحقق من أهلية المستفيدين والوقوف على أوضاعهم، لدراسة مدى احتياجاتهم واستحقاقهم للخدمات المقدمة من الوزارة.

دعم الفئات الأشد حاجة

وتسعى الوزارة إلى دعم الفئات الأشد حاجة حسب مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تم تصميم نظام الضمان الاجتماعي المطور بناءً على الاحتياج الفعلي، ومراعاة أفضل الممارسات العالمية لعدد من البرامج المماثلة في الدول الأخرى، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفرص التنمية المستقبلية، بحيث يسهم في تحقيق المحاور الأساسية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

حضر حفل التوقيع معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبد الرحيم الغانمي، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند باسودان, وعدد من وكلاء الوزارة لقطاع التنمية.