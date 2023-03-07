الموارد البشرية: لا يوجد حد للاستقدام في حال القدرة المالية

كشف متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، أنه لا يوجد حد معين للاستقدام إذا كان رب الأسرة لدية القدرة المالية.

فيديو | متحدث الموارد البشرية سعد آل حماد: لا يوجد حد للاستقدام إذا كان رب الأسرة لدية القدرة المالية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/1b0PyfxXQB — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 7, 2023

جاء ذلك خلال تعليقه على قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإتاحة الاستقدام لـ 13 مهنة جديدة، وذلك عبر منصة مساند ضمن عمل الوزارة المستمر في تطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة.

استقدام أكثر من عامل

وأوضح آل حماد في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أنه إذا كان رب الأسرة لديه القدرة المالية، ومواطن سعودي بإمكانه استقدام أكثر من عاملة أو عامل منزلي أي ما فوق 4 عمالة منزلية فهو يخضع لنظام المقابل المالي للعمالة المنزلية”.

وأشار إلى أن العامل أو المواطن بإمكانه أن يختار المناسب له من المهن الخاصة، أما بخصوص الوافد الذي يعيش بالمملكة ويود أن يستقدم، فلديه الإمكانية في استقدام عدد من العمالة وما زاد فوق اثنين من العمالة فقد يخضع إلى نظام المقابل المالي”.

مهن جديدة

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أتاحت الاستقدام لعشر مهن جديدة، وذلك عبر منصة مساند ضمن عمل الوزارة المستمر في تطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة.

وجاءت المهن الجديدة المتاحة للاستقدام على النحو التالي:

1- عامل عناية شخصية.

2- حارس منزلي.

3- مدرس خاص.

4- خياط منزلي.

5- مدير منزل.

6- مزارع منزلي.

7- قهوجي منزلي.

8- سفرجي منزلي.

9- مباشر منزلي.

10- أخصائي نطق وسمع خاص.

11- مساعد شخصي

12- عامل مساند

13- سائقة خاصة