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الموارد البشرية: مبلغ الاستحقاق يحدد حسب مجموع الدخل

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ مساءً
الموارد البشرية: مبلغ الاستحقاق يحدد حسب مجموع الدخل
المواطن - فريق التحرير

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جددت وزارة الموارد البشرية التأكيد على العوامل التي يتم بناء عليها تحديد مبلغ الاستحقاق في الضمان الاجتماعي المطور.

وتلقى حساب العناية بالمستفيديين على تويتر عددا من الشكاوى حول نقص مبلغ الدعم ورد الحساب بالقول: إن مبلغ الاستحقاق يُحتسب للمستفيد شهرياً بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية.

وأضافت أنه في حال تبين للمستفيد نقص أو زيادة المعاش فله تقديم شكوى مالية من خلال المنصة مع إرفاق المستندات الداعمة.

إيداع الضمان الاجتماعي

وكانت عملية إيداع مبالغ الضمان الاجتماعي قد بدأت يوم 1 مارس الجاري وفق الجدولة الزمنية المعدة لذلك حيث يتم إيداع الدعم في اليوم الأول من الشهر ما لم يتصادف مع إجازة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع.

خطوات تحديث البيانات

من جانب آخر، أتاحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، إمكانية تحديث البيانات إلكترونيًّا لأفراد العائلة المستفيدين من المعاش، وذلك في حالة حدوث أي تغيير في حالة الوريث وهو المستفيد الأول لضمان استمرارية صرف المعاش.

وتتيح الخدمة للعملاء الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالة المستفيد إلكترونيًّا، مع التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة ووزارة العدل، وتسهم هذه الخدمة في الحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرارية صرف الاستحقاق الشهري.

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