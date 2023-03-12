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أقيم ضمن الأحداث الترفيهية لـ تقويم الرياض

“المواطن” توثق أكبر تجمع عربي لعازفي العود بالرياض

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ مساءً
“المواطن” توثق أكبر تجمع عربي لعازفي العود بالرياض
المواطن - تصوير خالد الحمودي - الرياض

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وثقت “المواطن” مهرجان الرياض للعود الذي يضم أشهر العازفين حول العالم، حيث اختتمت فعالياته بالأمس، والذي نظمته الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع هيئة الموسيقى، قدم خلالها المتسابقون المشاركون معزوفات وإيقاعات فريدة على مدى 3 أيام.

وأقيم خلال المهرجان في ساحة الموسيقى بمنطقة بوليفارد رياض سيتي فن راقٍ يتمتع بجانب فاخر ومميز جعل لجنة التحكيم في حيرة رائعة أثناء اختيار المراكز الأولى، حيث حقق المركز الأول عن فئة الهواة العازف سعود بن نايف، وعن فئة المحترفين مهند طلال، وعن فئة العازفات شهد هشام.

ومُنح الفائزون في ختام مهرجان العود جوائز مالية حيث حصل الفائز بالمركز الأول عن فئة المحترفين 150 ألف ريال، و100 ألف ريال للمركز الثاني، و50 ألف ريال للمركز الثالث، فيما بلغت جائزة المركز الأول لكل من فئتي الهواة والعازفات 75 ألف ريال، وجائزة المركز الثاني 50 ألف ريال، وجائزة المركز الثالث 25 ألف ريال.

ويعد مهرجان العود من الأحداث الموسيقية الترفيهية التي تُنظم ضمن فعاليات تقويم الرياض؛ لتحفز الفنانين في مجالاتهم بتقديم أنفسهم وخوض تجاربهم الخاصة التي تدعمهم في الوصول إلى مستويات باهرة ومتقدمة.

ومن جانبها وثقت “المواطن” فعاليات المهرجان من خلال 25 صورة.

 

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