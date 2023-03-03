“المواطن” توثق حفلًا استثنائيًّا للفنان رابح صقر

وثقت “المواطن” حفلًا استثنائيًّا للفنان رابح صقر، الذي أقيم اليوم بعنوان “ليلة للصقر” كإحدى فعاليات تقويم الرياض.

وخلال الحفل تألق النجم رابح صقر وسط تفاعل كبير من الحضور، لتشعل شركة روتانا الأجواء بإطلاق الفنان ألبومًا جديدًا خلال الحفل.

وخلال تصريح للفنان لـ”قناة روتانا” على هامش الحفل، قال فيه: إحنا الآن في حركة ثقافية هائلة ومتغيرة بالمملكة، مشيرًا إلى أنه في فترة الخمسينيات كانت بيروت مسيطرة على الساحة الفنية والحركة الثقافية، وفي الستينيات والسبعينيات كانت القاهرة، أما الآن فالسعودية هي المسيطرة، مضيفًا: إحنا صناعها، إحنا صناع الحركة والحراك الفني.

من جانبها، وثقت “المواطن” الحفل الاستثنائي للفنان رابح صقر وأبرز اللقطات من خلال 28 صورة.