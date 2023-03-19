“المواطن” توثق ليلة طربية أصيلة لـ محمد عبده في الرياض

وثقت صحيفة “المواطن” حفل جلسة ليالي الرياض لفنان العرب محمد عبده، والتي حظيت بحضور كبير.

جاء الحفل بتنظيم مميز من روتانا، وحضور غفير لليلة طربية أصيلة أدى فيها محمد عبده مجموعة من أروع أغانيه.

من بين الأغاني التي غناها الفنان محمد عبده: (نوى القلب نية، أخطيت في حقي، تدلل علينا، عذاب الحب، يا عروس الروض، لو كلفتني المحبة، محرين بالخير).

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات- عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام- عن نفاد تذاكر حفل محمد عبده، للجمهور إلكترونيًّا، وبيع التذاكر بالكامل.