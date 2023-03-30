الموافقة على طلب المطاحن الأولى تسجيل وطرح أسهمها للاكتتاب العام

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلسها بالموافقة على طلب شركة المطاحن الأولى، تسجيل أسهمها وطرح 16.65 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30 % من إجمالي أسهم الشركة.

نشر نشرة الإصدار

وقالت الهيئة، في بيان لها على “تداول”، إنه سيتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وأضافت أن موافقتها على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار المجلس، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.