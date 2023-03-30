الموافقة على طلب المطاحن الأولى تسجيل وطرح أسهمها للاكتتاب العام

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أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلسها بالموافقة على طلب شركة المطاحن الأولى، تسجيل أسهمها وطرح 16.65 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30 % من إجمالي أسهم الشركة.
وقالت الهيئة، في بيان لها على “تداول”، إنه سيتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.
وأضافت أن موافقتها على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار المجلس، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.