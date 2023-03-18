الموزان: يجوز للمحكمة النزول عن عقوبة القتل إلى السجن في قضايا المخدرات

كشف المحامي الدكتور ماجد الموزان، أنه يحق للمحكمة لأسباب تقدرها النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن بما لا يقل عن 15 عامًا.

فيديو | المحامي د .ماجد الموزان: يحق للمحكمة لأسباب تقدرها النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن بما لا يقل عن 15 سنة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/d8TQu7S9a3 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 18, 2023

جاء ذلك تعليقًا على صدور حكم بالسجن لمدة 15 عامًا، بحق شاب جلب 5100 حبة مؤثرة عقليًا معبأة ببكرات خياطة.

أسباب خاصة بالمحكمة

وقال الموزان، خلال تصريحات له مع “نشرة النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية” إن الحكم صادر بناء على المادة 37 من نظام المخدرات، والأساس العقوبة القتل ولكن الفقرة الثانية تقول إنه يجوز للمحكمة لأسباب تقدرها النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن بما لا يقل عن 15 سنة، والجلد الذي لا يزيد عن 50 جلدة.

وأضاف أن المحكمة تصدر حكم القتل إذا كان مثلًا الجاني موظفًا عامًا واستخدم أغراض وظيفته في هذا التهريب.