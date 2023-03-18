Icon

المكسيكي سيرخيو لوبيز بطلًا لـ سباق الفورمولا 1 في السعودية Icon انتشال جثة طفلة جرفها السيل في جازان Icon زلزال يضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5.4 ريختر Icon مانشستر يونايتد يصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon الجيش البولندي يستعد لحرب مباشرة مع روسيا Icon ضبط 310 دراجات آلية مخالفة Icon وزارة العدل تطلق نظامًا إلكترونيًّا لإجراءات إثبات ترائي الأهلة Icon وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية Icon وزير الشؤون الإسلامية: لا نثق بأي إخواني أو سروري حتى لو تعلق بأستار الكعبة Icon جامعة الأميرة نورة تطلق البطولة الأولى لمناظرات الكليات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مع 50 جلدة على الأكثر

الموزان: يجوز للمحكمة النزول عن عقوبة القتل إلى السجن في قضايا المخدرات

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٢ مساءً
الموزان: يجوز للمحكمة النزول عن عقوبة القتل إلى السجن في قضايا المخدرات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المحامي الدكتور ماجد الموزان، أنه يحق للمحكمة لأسباب تقدرها النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن بما لا يقل عن 15 عامًا.

جاء ذلك تعليقًا على صدور حكم بالسجن لمدة 15 عامًا، بحق شاب جلب 5100 حبة مؤثرة عقليًا معبأة ببكرات خياطة.

أسباب خاصة بالمحكمة

وقال الموزان، خلال تصريحات له مع “نشرة النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية” إن الحكم صادر بناء على المادة 37 من نظام المخدرات، والأساس العقوبة القتل ولكن الفقرة الثانية تقول إنه يجوز للمحكمة لأسباب تقدرها النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن بما لا يقل عن 15 سنة، والجلد الذي لا يزيد عن 50 جلدة.

وأضاف أن المحكمة تصدر حكم القتل إذا كان مثلًا الجاني موظفًا عامًا واستخدم أغراض وظيفته في هذا التهريب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع
غرائب

تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع

غرائب
نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 
العالم

نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 

العالم
الإعلامي أحمد العرفج: بعد 5 سنوات سيأتي تطبيق يفترس التيك توك 
السعودية اليوم

الإعلامي أحمد العرفج: بعد 5 سنوات سيأتي...

السعودية اليوم
تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس اهتمام ولي العهد بجميع المناطق
السعودية اليوم

تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس...

السعودية اليوم
الجدعان: أحداث بنك سيليكون فالي تقدم دروسًا للقطاع المالي العالمي
السعودية اليوم

الجدعان: أحداث بنك سيليكون فالي تقدم دروسًا...

السعودية اليوم
الوفد الأوروبي ينهي استجواب حاكم مصرف لبنان
العالم

الوفد الأوروبي ينهي استجواب حاكم مصرف لبنان

العالم
حرس الحدود للمتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية البرية
السعودية اليوم

حرس الحدود للمتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية...

السعودية اليوم
وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
حصاد اليوم

وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

حصاد اليوم