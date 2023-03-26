وزراء خارجية التعاون الخليجي يستنكرون تصريحات الوزير الإسرائيلي أزمة في لبنان بسبب فيديو التوقيت الصيفي 120 مصلى و12 ألف حافظة ماء زمزم بالتوسعة الجديدة للمسجد الحرام المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ مشروع الصرف الصحي بحي الشرائع في مكة المكرمة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بنغلاديش المرور يوضح طرق الوصول للمسجد الحرام خلال شهر رمضان وادي الدواسر تسجل أعلى درجة حرارة بـ 36 مئوية بعض الكُتاب لم يمنحوا أنفسهم فرصة للتفكير في الزمن الذي تغيَّر قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتطرد المعتكفين برمضان موعد الإفطار وأذان المغرب رابع أيام رمضان بمختلف المناطق
تواصل شركة المياه الوطنية تنفيذ مشاريعها التنموية لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي، وتطوير البُنى التحتية في المدن التابعة لها وفق أعلى معايير الجودة والأداء.
وكشفت الشركة، عن انتهائها من تنفيذ مشروع الصرف الصحي بحي الشرائع في مكة المكرمة بتكلفة مالية بلغت (2.566.120) ريالًا، لتواصل بذلك سلسلة تنفيذ المشاريع، والدفع بعجلة التنمية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في تلبية احتياجات المواطنين والسكان.
وبينت الشركة أن المشروع المُنفّذ جاء استكمالاً لتمديد خدمة الصرف الصحي بحي الشرائع، والمتضمن تنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحي بأطوال بلغت (2,267) مترًا طوليًا. موضحة أن المشروع يهدف إلى خدمة سكان المنطقة، وزيادة نسب التغطية بالخدمات، وتحسين الأعمال البيئية المقدمة.
وأكدت أنها تعمل بوتيرة متسارعة لتحقيق الرفاهية للمواطنين من خلال تنفيذ مشاريعها المائية والبيئية، وفق البرامج والخطط الاستراتيجية، والسعي لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي، وزيادة نسب التغطية بهما عبر الشبكات في مكة المكرمة.