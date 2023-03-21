المياه الوطنية تُوزَع 9.6 ملايين م3 من المياه يوميًا لجميع مناطق المملكة

أكملت شركة المياه الوطنية استعداداتها لموسم شهر رمضان المبارك، إذ ستوزع خلال الفترة المقبلة نحو ما يزيد على (9.6) ملايين متر مكعب يوميًا في جميع مناطق المملكة ومدنها، بهدف توفير أكبر كمية من المياه لأهالي المناطق وزوارها خلال شهر رمضان الذي عادة يشهد ارتفاعًا ملموسًا في الطلب على المياه.

ورفع الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل باسمه، ونيابة عن منسوبي الشركة أصدق التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود – حفظهما الله – بحلول شهر رمضان المبارك.

خطة التشغيل

وبيّن أن الشركة استعدت منذ وقت مبكر بخطة تشغيلية لإدارة المياه وتوزيعها تضمن – بمشيئة الله – استمرار تقديم الخدمة بالشكل الأمثل، وتخصيص فرق للتشغيل والصيانة لمباشرة حالات الطوارئ والأعطال الفنية، علاوة على جاهزية محطات التعبئة “الأشياب”.

وقال: “من ضمن الاستعدادات والجاهزية التامة للشركة لاستقبال طلبات العملاء من خلال قنواتها الرقمية المتمثلة في تطبيق المياه الوطنية على الهواتف الذكية، أو من خلال فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa)، إضافة إلى رقم الاتصال الموحد (8004411110) لخدمات المياه في جميع مناطق المملكة على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال البلاغات، وتمريرها إلى فرق الصيانة التي ستعمل على مدار الساعة لضمان معالجتها في الوقت المناسب -بإذن الله-.