النائب العام القطري يأمر بإحالة وزير المالية السابق إلى الجنايات

أمرت النيابة العامة في قطر، اليوم الأحد، بإحالة وزير المالية السابق علي شريف العمادي وآخرين إلى محكمة الجنايات، إلحاقًا بالبيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 6 مايو 2021 بشأن القبض على وزير المالية السابق وإجراء التحقيق معه بشأن ما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

انتهاء التحقيقات

أشارت النيابة العامة إلى انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية وحيث توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم.

وأصدر النائب العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم والتي تمثلت في جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسيل الأموال.

وزير المالية السابق

يذكر أن وزير المالية القطري، تولى منصبه منذ عام 2013، ويرأس مجلس إدارة مركز قطر للمال، وعضو وأمين عام المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بالإضافة إلى رئاسته مجلس إدارة بنك قطر الوطني وشركة الديار القطرية.

ويشغل عدة مناصب أخرى، من منصب رئيس المجلس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أوريدو، وعضو مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار.