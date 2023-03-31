النائب العام يأمر بالقبض على قائد مركبة صدم آخرين عمدًا وأطلق أعيرة نارية في الرياض

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما تم رصده في مركز الرصد النيابي في شأن تداول محتوى معلوماتي مقطع فيديو، يتضمن قيام قائد مركبة بصدم عدة مركبات عمدًا وإطلاقه لأعيرة نارية ومحاولة دهسه لأشخاص وقيادته المركبة بشكل متهور معرضًا حياة الآخرين للخطر.

ووفقًا لما تم رفعه صدر أمر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على المعني فورًا والتحقق من نسبة المحتوى له وإحالته إلى النيابة العامة المتخصصة للتحقيق معه.

استكمال التحقيقات

وأوضح المصدر أن مركز العمليات النيابي باشر الإجراءات الجزائية بحق المذكور، وسيتم إيقافه واستكمال إجراءات التحقيق بحقه، تمهيدًا لإحالته للمحكمة المختصة.

وأكد المصدر على الحماية العدلية للأشخاص والممتلكات الخاصة، وأن الجناية عليها بمثل هذه السلوكيات الآثمة وترويع الآمنين وتعريض سلامتهم وحياتهم للخطر موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.