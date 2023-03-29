الندوة العالمية توزع برادات المياه على عشرات المساجد في نيجيريا

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ثمن وزير الشؤون الدينية بولاية كانوا النيجيرية (د.محمد نظيف بتشي) جهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي ومكتبها في تنمية المجتمع النيجيري بمشروعاتها الإنسانية وبرامجها المتنوعة، كحفر الآبار وبناء المدارس وتوزيع السلال الغذائية وتقديم وجبات إفطار الصائمين. وذكر بأن التعاون معها متواصل منذ عقود لإسهاماتها المتميزة في المجالات الشبابية والتنموية والإنسانية.
جاء ذلك لدى مشاركته في الاحتفالية التي أقامها مكتب الندوة في نيجيريا بمناسبة توزيع برادات المياه على (50) مسجدًا في نيجيريا مع بداية شهر رمضان المبارك بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية بولاية كانو في شمال وجنوب نيجيريا.
من جانبه أثنى مدير مكتب الندوة أ.هشام عبد السلام على دعم المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا لكل الأعمال الخيرية التي تُقيمها الندوة في نيجيريا لتحقيق الرخاء والإسهام في تنمية المجتمع النيجيري الذي يثمن الدعم السخي من المملكة العربية السعودية ويكن لها كل الحب والتقدير.