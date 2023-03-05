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ضمن منافسات دوري روشن

النصر الأكثر استحواذًا بالجولة الـ19

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٦ مساءً
النصر الأكثر استحواذًا بالجولة الـ19
المواطن - فريق التحرير

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قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مستوى لافتًا ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، لينجح في تصدر قائمة مميزة.

النصر في صدارة القائمة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أعلى 5 فرق استحواذًا للكرة، وجاء النصر في الصدارة بنسبة 70%، حيث تألق أمام الباطن، ونجح في تحقيق فوز قاتل بنتيجة 3-1.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثاني بقائمة الأعلى استحواذًا على الكرة خلف النصر بنسبة وصلت إلى 64.2%، يليه أبها بنسبة بلغت 62.5%، ثم الشباب بنسبة 56.6%، يليه الاتحاد بـ54.4%.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الـ19، كالتالي؛ النصر في الصدارة بـ46 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ثم الشباب بـ40، الهلال بـ33 نقطة، وبفارق نقطة عن التعاون.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس بـ28 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الطائي، ثم الفيحاء بـ23 نقطة، يليه ضمك برصيد 22 نقطة بالتساوي مع الاتفاق وأبها، ثم الرائد بـ21 نقطة، الوحدة برصيد 20 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 بـ16 نقطة، بالتساوي مع العدالة، فيما يتذيل الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط.

نادي الخليج
لاعبو الخليج – المصدر spl
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