النصر صاحب أول هدف عربي بكأس العالم للأندية

استعاد حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ذكريات مشاركة النصر في النسخة الأولى من مونديال الأندية.

النصر يسجل أول أهداف العرب بالمونديال

ونشر حساب كأس العالم “فيفا”، مقطع فيديو لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد ريال مدريد الإسباني في مرحلة المجموعات بمونديال الأندية 2000، والتي انتهت بهزيمة العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعلق على الفيديو قائلًا: “تلك هي قصة الهدف العربي الأول في تاريخ كأس العالم للأندية.. هدف للعالمي في مرمى ريال مدريد، من ركلة جزاء تحصل عليها المغربي أحمد البهجة وسجلها الموسيقار فهد الهريفي”.

وكان العالمي قد أنهى مشاركته في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية، وهو في المركز السادس، وفاز بجائزة اللعب النظيف، فيما توج كورينثيانز البرازيلي باللقب.

الهلال يحقق الإنجاز الأفضل

ويُعد العالمي أول فريق سعودي يُشارك في كأس العالم للأندية، ثم شارك الاتحاد والهلال، إلا أن الزعيم نجح في تحقيق أفضل إنجاز، بعدما تأهل إلى نهائي نسخة 2022، وخسر ضد ريال مدريد، ليحصد الميدالية الفضية.