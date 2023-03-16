ظهور ثعابين سامة بالمنازل في جازان بعد السيول النصر صاحب أول هدف عربي بكأس العالم للأندية تفاصيل وفاة أسرة كاملة في حادث تصادم على طريق الرياض نسخة ثورية من CHATGPT تُشخص الأمراض رقم مميز لـ عبدالرزاق حمدالله بالدوري مدني جازان ينتشل 3 أطفال جرفتهم السيول ميزة مذهلة في آيفون تنبهك للأصوات المهمة مخاوف وتحذيرات من اختفاء أطنان اليورانيوم للقذافي 3 مواجهات غدًا في دوري روشن السعودي القوات الجوية السعودية تواصل مشاركتها في مناورات محارب الكوبرا
استعاد حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ذكريات مشاركة النصر في النسخة الأولى من مونديال الأندية.
ونشر حساب كأس العالم “فيفا”، مقطع فيديو لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد ريال مدريد الإسباني في مرحلة المجموعات بمونديال الأندية 2000، والتي انتهت بهزيمة العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وعلق على الفيديو قائلًا: “تلك هي قصة الهدف العربي الأول في تاريخ كأس العالم للأندية.. هدف للعالمي في مرمى ريال مدريد، من ركلة جزاء تحصل عليها المغربي أحمد البهجة وسجلها الموسيقار فهد الهريفي”.
وكان العالمي قد أنهى مشاركته في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية، وهو في المركز السادس، وفاز بجائزة اللعب النظيف، فيما توج كورينثيانز البرازيلي باللقب.
ويُعد العالمي أول فريق سعودي يُشارك في كأس العالم للأندية، ثم شارك الاتحاد والهلال، إلا أن الزعيم نجح في تحقيق أفضل إنجاز، بعدما تأهل إلى نهائي نسخة 2022، وخسر ضد ريال مدريد، ليحصد الميدالية الفضية.