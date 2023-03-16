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سجله فهد الهريفي ضد الريال

النصر صاحب أول هدف عربي بكأس العالم للأندية

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٠ مساءً
النصر صاحب أول هدف عربي بكأس العالم للأندية
المواطن - فريق التحرير

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استعاد حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ذكريات مشاركة النصر في النسخة الأولى من مونديال الأندية.

النصر يسجل أول أهداف العرب بالمونديال

ونشر حساب كأس العالم “فيفا”، مقطع فيديو لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد ريال مدريد الإسباني في مرحلة المجموعات بمونديال الأندية 2000، والتي انتهت بهزيمة العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

النصر في كأس العالم للأندية
لاعبو العالمي – المصدر @fifaworldcup_ar

وعلق على الفيديو قائلًا: “تلك هي قصة الهدف العربي الأول في تاريخ كأس العالم للأندية.. هدف للعالمي في مرمى ريال مدريد، من ركلة جزاء تحصل عليها المغربي أحمد البهجة وسجلها الموسيقار فهد الهريفي”.

وكان العالمي قد أنهى مشاركته في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية، وهو في المركز السادس، وفاز بجائزة اللعب النظيف، فيما توج كورينثيانز البرازيلي باللقب.

النصر في كأس العالم للأندية 2000
جانب من مباراة العالمي في المونديال

الهلال يحقق الإنجاز الأفضل

ويُعد العالمي أول فريق سعودي يُشارك في كأس العالم للأندية، ثم شارك الاتحاد والهلال، إلا أن الزعيم نجح في تحقيق أفضل إنجاز، بعدما تأهل إلى نهائي نسخة 2022، وخسر ضد ريال مدريد، ليحصد الميدالية الفضية.

الهلال في كأس العالم للأندية
لاعبو الهلال – المصدر @fifaworldcup_ar
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