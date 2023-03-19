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بعد الفوز على أبها بثنائية

النصر متخصص ريمونتادا في الدوري

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ مساءً
النصر متخصص ريمونتادا في الدوري
المواطن - فريق التحرير

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة مدربه الفرنسي رودي جارسيا، تألقه في دوري روشن السعودي، بعد التأخر في النتيجة.

تألق النصر ضد أبها

ولعب النصر ضد أبها بالأمس على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، ونجح العالمي في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بثنائية.

النصر ضد أبها
جانب من المباراة – المصدر spl

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أكثر فرق الدوري السعودي للمحترفين منذ بدايته في موسم 2008\ 2009، يحول تأخره إلى فوز، حيث نجح في تكرار هذا الأمر 39 مرة.

وتُعد مباراة أبها هي الثالثة التي يحقق فيها العالمي ريمونتادا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وكانت المرة الأولى ضد الرائد، وفاز بنتيجة 4\1، والثانية أمام الباطن، بعدما سجل ثلاثية في الوقت بدل الضائع، ليفوز بـ3\1.

النصر في دوري روشن
لاعبو العالمي – المصدر spl

وعزز العالمي تواجده في صدارة قائمة الأقوى هجوميًا في دوري روشن السعودي، بعدما رفع عدد أهدافه إلى 44 هدفًا، وبفارق هدفين عن الشباب، ويحتل المركز الثاني في قائمة الأقوى دفاعيًا، حيث اهتزت شباكه 12 مرة.

النصر وأبها
لاعبو العالمي – المصدر spl

العالمي في دوري روشن

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 49 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر، فيما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز الـ12.

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