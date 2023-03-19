النصر متخصص ريمونتادا في الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة مدربه الفرنسي رودي جارسيا، تألقه في دوري روشن السعودي، بعد التأخر في النتيجة.

تألق النصر ضد أبها

ولعب النصر ضد أبها بالأمس على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، ونجح العالمي في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بثنائية.

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أكثر فرق الدوري السعودي للمحترفين منذ بدايته في موسم 2008\ 2009، يحول تأخره إلى فوز، حيث نجح في تكرار هذا الأمر 39 مرة.

وتُعد مباراة أبها هي الثالثة التي يحقق فيها العالمي ريمونتادا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وكانت المرة الأولى ضد الرائد، وفاز بنتيجة 4\1، والثانية أمام الباطن، بعدما سجل ثلاثية في الوقت بدل الضائع، ليفوز بـ3\1.

وعزز العالمي تواجده في صدارة قائمة الأقوى هجوميًا في دوري روشن السعودي، بعدما رفع عدد أهدافه إلى 44 هدفًا، وبفارق هدفين عن الشباب، ويحتل المركز الثاني في قائمة الأقوى دفاعيًا، حيث اهتزت شباكه 12 مرة.

العالمي في دوري روشن

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 49 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر، فيما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز الـ12.