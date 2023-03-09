النصر والاتحاد يسعيان لتجنب الخسارة الثانية

يطمح فريقا النصر والاتحاد لمواصلة تألقهما اللافت ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي في دوري روشن السعودي، والظهور بشكل مميز في الكلاسيكو.

كلاسيكو الجولة الـ20

ويلعب النصر والاتحاد، عند الساعة 8:30 مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطتين عن النصر الذي ينفرد بصدارة الترتيب، ما يزيد من قوة وإثارة الكلاسيكو.

النصر والاتحاد يتألقان

ويسير النصر والاتحاد بشكل مميز في دوري روشن السعودي، حيث إنهما الوحيدان اللذان خسرا مرة واحدة فقط حتى الآن، حيث هُزم العالمي أمام التعاون، فيما جاء خسارة العميد ضد الهلال.

ويُعد فريقا النصر والاتحاد الأكثر تسجيلًا للأهداف في الربع ساعة الأخيرة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث يتصدر العالمي القائمة برصيد 12 هدفًا، يليه العميد بـ8 أهداف.

ويُقدم النصر أداء هجوميًا مميزًا مع جارسيا، حيث يتصدر قائمة الأقوى هجوميًا في دوري روشن السعودي برصيد 42 هدفًا، فيما ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز دفاعيًا، بعدما اهتزت شباكه 6 مرات فقط.