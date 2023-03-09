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ضمن منافسات دوري روشن

النصر والاتحاد يسعيان لتجنب الخسارة الثانية

الخميس ٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٨ مساءً
النصر والاتحاد يسعيان لتجنب الخسارة الثانية
المواطن - فريق التحرير

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يطمح فريقا النصر والاتحاد لمواصلة تألقهما اللافت ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي في دوري روشن السعودي، والظهور بشكل مميز في الكلاسيكو.

كلاسيكو الجولة الـ20

ويلعب النصر والاتحاد، عند الساعة 8:30 مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطتين عن النصر الذي ينفرد بصدارة الترتيب، ما يزيد من قوة وإثارة الكلاسيكو.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

النصر والاتحاد يتألقان

ويسير النصر والاتحاد بشكل مميز في دوري روشن السعودي، حيث إنهما الوحيدان اللذان خسرا مرة واحدة فقط حتى الآن، حيث هُزم العالمي أمام التعاون، فيما جاء خسارة العميد ضد الهلال.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ويُعد فريقا النصر والاتحاد الأكثر تسجيلًا للأهداف في الربع ساعة الأخيرة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث يتصدر العالمي القائمة برصيد 12 هدفًا، يليه العميد بـ8 أهداف.

ويُقدم النصر أداء هجوميًا مميزًا مع جارسيا، حيث يتصدر قائمة الأقوى هجوميًا في دوري روشن السعودي برصيد 42 هدفًا، فيما ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز دفاعيًا، بعدما اهتزت شباكه 6 مرات فقط.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad
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