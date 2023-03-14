النصر يتفوق على أبها بثنائية في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة النصر وأبها بتفوق أصفر الرياض بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات ربع نهائي بطولة كأس الملك لكرة القدم موسم 2022/2023.

هدددددف!⚽️

د21' الهدف الثاني لـ النصر عن طريق عبدالله الخيبري النصر 2 × 0 ابها#أغلى_الكؤوس⁩

⁧#النصر_أبها⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/iUBoVYQl05 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 14, 2023

ثنائية تعطي الأفضلية لـ النصر

وكان سامي النجعي أحرز الهدف الأول لأصفر الرياض بالثانية العاشرة مع بداية المباراة، ثم عزز عبدالله الخيبري من تفوق أصفر الرياض بالهدف الثاني في الدقيقة الـ21 من عمر الشوط الأول.

وجاء تشكيل أصفر الرياض مكونًا من: ” نواف العقيدي، سلطان الغنام، ألفارو، عبدالإله العمري، جيسلان كونان، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الخيبري، عبدالرحمن غريب، محمد مران، سامي النجعي، كريستيانو رونالدو”.

أما تشكيل نادي أبها فجاء مكونًا من: ” ديفيس إيباسي، فهد الجميعة، أمين عطوشي، عبدالله الزوري، سعد ناطق، أوروش ماتيتش، زكريا سامي، إدريس صديقي، صالح العمري، نواف الصعدي، سعد بقير”.

ويدير الحكم اللاتفي أندريس تريمانيس مباراة النصر وأبها وسيعاونه كل من ” هارالدس جوديرماتيس وأليكساي سباسجونيكوفس، الحكم الرابع شكري الحنفوش، المجري إيستفان فاد حكمًا للفيديو، محمد الشهري مساعدًا لحكم الفيديو.

الفائز من مباراة العالمي وأبها يواجه الوحدة

يذكر أن الوحدة ، سوف يواجه الفائز من مباراة النصر وأبها في دور نصف النهائي في أبريل المقبل.