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النجم الكرواتي لم يحسم مصيره مع ريال مدريد

النصر يجتمع بوكيل لوكا مودريتش نهاية مارس في الرياض

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
النصر يجتمع بوكيل لوكا مودريتش نهاية مارس في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية عن أن نادي النصر يخطط للتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني بنهاية الموسم الحالي.

لوكا مودريتش

وقال الصحفي الإيطالي الشهير رودي جاليتي عبر حسابه في “تويتر” إن النصر سيجتمع بوكيل أعمال مودريتش في الرياض بنهاية مارس الحالي.

وخلال هذا اللقاء المرتقب، سيشرح مجلس إدارة أصفر الرياض لوكيل أعمال مودريتش العرض المقدم من النادي العاصمي لنجم ريال مدريد.

النصر مهتم بضم لوكا مودريتش

وسبق أن ارتبط اسم النصر بالتفاوض مع مودريتش بعد نجاحه في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ظل التأكيدات الإعلامية أن اللاعب الكرواتي لا يرغب في تجديد عقده، حيث يبحث عن الانتقال لناد آخر في الصيف.

ريال مدريد وفرانكفورت - لوكا مودريتش

ويلعب مودريتش مع ريال مدريد منذ عام 2012 قادمًا من فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حيث نجح خلال 11 عامًا في الفوز بـ 21 بطولة مع الريال وهم ” 3 ألقاب في الدوري الإسباني، لقب وحيد في كأس الملك، 4 ألقاب في السوبر الإسباني، 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 4 ألقاب في بطولة كأس السوبر الأوروبي، 4 ألقاب في بطولة كأس العالم للأندية”.

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