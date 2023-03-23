النصر يجتمع بوكيل مودريتش يوم 31 مارس في الرياض

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي النصر يخطط للتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني، بنهاية الموسم الحالي.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير رودي جاليتي عبر حسابه في “تويتر”: إن نادي النصر سيجتمع بوكيل أعمال النجم الكرواتي يوم 31 مارس الجاري في الرياض، حيث يخطط أصفر الرياض للتقدم بعرض قوي لإقناع نجم ريال مدريد بالقدوم للفريق العاصمي.

النصر مهتم بضم مودريتش

وسبق أن ارتبط اسم النصر بالتفاوض مع مودريتش بعد نجاحه في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ظل التأكيدات الإعلامية أن اللاعب الكرواتي لا يرغب في تجديد عقده، حيث يبحث عن الانتقال لنادٍ آخر في الصيف.

ويلعب مودريتش مع ريال مدريد منذ عام 2012 قادمًا من فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حيث نجح خلال 11 عامًا في الفوز بـ 21 بطولة مع الريال وهم “3 ألقاب في الدوري الإسباني، لقب وحيد في كأس الملك، 4 ألقاب في السوبر الإسباني، 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 4 ألقاب في بطولة كأس السوبر الأوروبي، 4 ألقاب في بطولة كأس العالم للأندية”.

وسبق لـ مودريتش أن حصد الميدالية الفضية مع منتخب كرواتيا في كأس العالم 2018 بعد خسارة النهائي أمام المنتخب الفرنسي، بينما حصد الميدالية البرونزية مع المنتخب الكرواتي في مونديال 2022، بعد الفوز على منتخب المغرب في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.