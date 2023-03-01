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ضمن منافسات الجولة الـ19

النصر يسعى لتعزيز صدارته ضد الباطن

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٨ مساءً
النصر يسعى لتعزيز صدارته ضد الباطن
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع النصر بقيادة مدربه الفرنسي رودي جارسيا، لمواصلة انتصاراته في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراته المقبلة ضد الباطن.

العالمي يستضيف الباطن

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الباطن، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

النصر في دوري روشن
لاعبو العالمي – المصدر spl

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد العالمي بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 43 نقطة، وبفارق نقطتين عن أقرب منافسيه الاتحاد، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن الترتيب برصيد 6 نقاط.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

النصر يستهدف الفوز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مباراة الباطن بهدف تحقيق الفوز، وتعزيز تواجده في صدارة دوري روشن السعودي، أملًا في تعثر المنافسين وزيادة فارق النقاط في رحلة بحثه عن اللقب.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر spl

ويفتقد النصر في مباراته ضد الباطن، هدافه أندرسون تاليسكا، وبيتي مارتينيز، بسبب الإصابة، فيما أكدت تقارير سلامة عبدالرحمن غريب، الذي يُعد من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في المباريات الأخيرة.

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في تحقيق فوزه الأول في دوري روشن السعودي هذا الموسم خلال الجولة الماضية، بعدما فاز على الاتفاق بهدف دون رد، الأمر الذي منح لاعبيه دفعة معنوية.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub
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