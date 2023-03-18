النصر يسعى لمواصلة تألقه أمام أبها

يطمح النصر بقيادة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، لمواصلة تفوقه في مواجهات أبها، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم في دوري روشن السعودي.

العالمي يستضيف أبها

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد أبها، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، على ملعب مرسول بارك في الرياض.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل العالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة.

النصر يتفوق

وسبق أن لعب النصر ضد أبها 9 مباريات ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا للأصفر، حيث نجح في تحقيق الفوز 5 مرات، مقابل انتصارين لفارس الجنوب، وخيم التعادل على نتيجة مباراتين.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 4 مباريات ضد أبها في الرياض، نجح في تحقيق الفوز مرتين، وخسر مرة وتعادل في أخرى، ويأمل في الظهور بشكل مميز اليوم، وحصد الثلاث نقاط، أملًا في تعثر الاتحاد وخطف الصدارة.

على الجانب الآخر، يسعى أبها لتحقيق الفوز اليوم، من أجل وقف نزيف النقاط الذي يُعاني منه خلال الخمس جولات الماضية من دوري روشن السعودي، بجانب رغبته في تعويض الخسارة ضد العالمي في كأس الملك.