النصر يعلن عودة أوسبينا للتدريبات

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أعلن نادي النصر، اليوم الجمعة، عودة الحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا للمشاركة في تدريبات الفريق، وذلك بعد غياب شهرين بسبب الإصابة.
وكان الحارس الكولومبي تعرض للإصابة في مباراة النصر والشباب يوم 14 يناير الماضي في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي.
وغاب الحارس الكولومبي عن مباريات أصفر الرياض لمدة 8 أسابيع أو شهرين، حيث اتجه النادي العاصمي لضم الحارس الأرجنتيني آجوستين روسي في 24 يناير الماضي قادمًا من نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الرياضي الحالي.
ويستعد النصر لمواجهة العدالة في الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن مساء الثلاثاء المقبل.