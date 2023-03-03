ميزات جديدة في النسخة التجريبية من ويندوز 11 النصر يقلب الطاولة على الباطن وينتزع الصدارة من الاتحاد مرسوم رئاسي بإقالة وزيري الدفاع والداخلية بجنوب السودان الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيجيريا الجديد التعادل السلبي يحسم مباراة بيراميدز ضد الزمالك فيصل بن بندر يعزي أسرة اللواء محمد السعد 3867 هزة أرضية تضرب سوريا في أقل من شهر لا إصابات في حريق مستودع الصناعية الأولى بالدمام لقطات لنيران تلتهم ناطحة سحاب من 42 طابقًا بهونج كونج وظائف هندسية شاغرة في شركة الفنار
انتزع الفريق الكروي الأول بنادي النصر، صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، من نادي الاتحاد، بعد فوزه المثير مساء اليوم الجمعة على نادي الباطن بنتيجة 3/ 1 في الجولة الـ19 من عمر المسابقة.
محمد مران يعزز من تقدم #النصر بالهدف الثالث #المواطن_الرياضي #النصر_الباطن #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/0JfwsXnyUt
— المواطن الرياضي (@Almowaten_sport) March 3, 2023
وفي الشوط الأول، نجح النجم الأوروجوياني رينزو لوبيز في إحراز الهدف الأول لنادي الباطن بالدقيقة الـ17 من ضربة رأسية متقنة بعد هجمة مرتدة مثالية للاعبي الفريق السماوي.
آل فتيل يُهدي النقاط الثلاث لـ النصر بالهدف الثاني#المواطن_الرياضي #النصر_الباطن #النصر #دوري_روشن pic.twitter.com/WRfew3zqsr
— المواطن الرياضي (@Almowaten_sport) March 3, 2023
وفي الشوط الثاني استمر تقدم نادي الباطن بهدف حتى الدقيقة الـ90، ومع احتساب الحكم لـ 12 دقيقة كوقت بدل ضائع، سجل اللاعب عبدالرحمن غريب هدف التعادل لـ النصر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ثم تواصلت الإثارة ليضيف المدافع محمد آل فتيل، الهدف الثاني لأصفر الرياض بالدقيقة الـ11 من الوقت بدل الضائع.
وعزز محمد مران من فوز الأصفر محرزًا الهدف الثالث في الدقيقة الـ14 من الوقت بدل الضائع، ليفوز أصفر الرياض بنتيجة 3/ 1 ويُصبح رصيده 46 نقطة في المركز الأول وبفارق نقطتين عن نادي الاتحاد الوصيف، أما الباطن فتجمد رصيده 6 نقاط في المركز الـ16 والأخير في جدول الترتيب.
عبدالرحمن غريب يسجل هدف التعادل لـ #النصر في الوقت القاتل #المواطن_الرياضي #النصر_الباطن #دوري_روشن pic.twitter.com/nsuAkfDcre
— المواطن الرياضي (@Almowaten_sport) March 3, 2023