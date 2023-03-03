النصر يقلب الطاولة على الباطن وينتزع الصدارة من الاتحاد

انتزع الفريق الكروي الأول بنادي النصر، صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، من نادي الاتحاد، بعد فوزه المثير مساء اليوم الجمعة على نادي الباطن بنتيجة 3/ 1 في الجولة الـ19 من عمر المسابقة.

وفي الشوط الأول، نجح النجم الأوروجوياني رينزو لوبيز في إحراز الهدف الأول لنادي الباطن بالدقيقة الـ17 من ضربة رأسية متقنة بعد هجمة مرتدة مثالية للاعبي الفريق السماوي.

النصر يستفيق في الوقت بدل الضائع

وفي الشوط الثاني استمر تقدم نادي الباطن بهدف حتى الدقيقة الـ90، ومع احتساب الحكم لـ 12 دقيقة كوقت بدل ضائع، سجل اللاعب عبدالرحمن غريب هدف التعادل لـ النصر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ثم تواصلت الإثارة ليضيف المدافع محمد آل فتيل، الهدف الثاني لأصفر الرياض بالدقيقة الـ11 من الوقت بدل الضائع.

وعزز محمد مران من فوز الأصفر محرزًا الهدف الثالث في الدقيقة الـ14 من الوقت بدل الضائع، ليفوز أصفر الرياض بنتيجة 3/ 1 ويُصبح رصيده 46 نقطة في المركز الأول وبفارق نقطتين عن نادي الاتحاد الوصيف، أما الباطن فتجمد رصيده 6 نقاط في المركز الـ16 والأخير في جدول الترتيب.