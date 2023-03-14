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بعد الفوز على زعيم الجنوب بثلاثية لهدف

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف نهائي كأس الملك

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٥ مساءً
النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف نهائي كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر إلى نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز على نادي أبها بثلاثية مقابل هدف في دور الثمانية اليوم.

وكان سامي النجعي أحرز الهدف الأول لأصفر الرياض بالثانية العاشرة مع بداية المباراة، ثم عزز عبدالله الخيبري من تفوق أصفر الرياض بالهدف الثاني في الدقيقة الـ21 من عمر الشوط الأول.

النصر يتفوق بثلاثية

وفي الشوط الثاني، سجل محمد مران الهدف الثالث لأصفر الرياض بالدقيقة الـ الخمسين مع بداية الشوط، ثم قلص اللاعب عبدالفتاح آدم الفارق لأبها بالهدف الأول في الدقيقة السبعين.

وسيواجه أصفر الرياض، فريق الوحدة في نصف نهائي كأس الملك، بعد تأهل الوحدة من دور الثمانية على حساب فريق الباطن، بعد الفوز عليه اليوم بنتيجة ثنائية مقابل هدف.

وأدار الحكم اللاتفي أندريس تريمانيس مباراة النصر وأبها وعاونه كل من ” هارالدس جوديرماتيس وأليكساي سباسجونيكوفس، الحكم الرابع كان شكري الحنفوش، المجري إيستفان فاد حكمًا للفيديو، محمد الشهري مساعدًا لحكم الفيديو.

كريستيانو رونالدو - النصر وأبها

أصفر الرياض يواجه الوحدة

ونجح أصفر الرياض في مصالحة جماهيره والتأهل لنصف نهائي كأس الملك لمواجهة الوحدة، بعد الخسارة أمام نادي الاتحاد مساء الخميس الماضي بهدف دون رد وفقدان صدارة دوري روشن لمصلحة نادي الاتحاد.

- النصر وأبها

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