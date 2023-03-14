النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف نهائي كأس الملك

مصرع 21 شخصًا وفقدان عشرات في غرق عبارة بالجابون تعليق الدراسة الحضورية اليوم بفروع جامعة طيبة في ينبع وبدر والمهد تأثير تقنية التبريد الجديدة على الطريق والسيارة بيونج يانج تطلق صاروخين باليستيين تكتيكيين تعادل سلبي لـ بورتو ضد الإنتر يُقصيه من دوري أبطال أوروبا انطلاق أعمال ملتقى السياحة السعودي بمشاركة 350 علامة تجارية مدينة إيطالية تعاقب المذنبين بوضعهم في قفص وإغراقهم بالنهر خماسية هالاند تقود مان سيتي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا عوض بن خزيم يزور جامعة جازان ويقدم محاضرة عن مستقبل التعليم عبدالله المزهر: كل ما كان الإنسان وقحًا أكثر كل ما ارتفعت مكانته بين الجماهير
صعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر إلى نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز على نادي أبها بثلاثية مقابل هدف في دور الثمانية اليوم.
🟡 ثلاثية تعبر بالنصر إلى نصف النهائي🏆
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#أغلى_الكؤوس
#النصر_أبها | #SSC pic.twitter.com/lmNOmQf7re
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 14, 2023
وكان سامي النجعي أحرز الهدف الأول لأصفر الرياض بالثانية العاشرة مع بداية المباراة، ثم عزز عبدالله الخيبري من تفوق أصفر الرياض بالهدف الثاني في الدقيقة الـ21 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، سجل محمد مران الهدف الثالث لأصفر الرياض بالدقيقة الـ الخمسين مع بداية الشوط، ثم قلص اللاعب عبدالفتاح آدم الفارق لأبها بالهدف الأول في الدقيقة السبعين.
وسيواجه أصفر الرياض، فريق الوحدة في نصف نهائي كأس الملك، بعد تأهل الوحدة من دور الثمانية على حساب فريق الباطن، بعد الفوز عليه اليوم بنتيجة ثنائية مقابل هدف.
وأدار الحكم اللاتفي أندريس تريمانيس مباراة النصر وأبها وعاونه كل من ” هارالدس جوديرماتيس وأليكساي سباسجونيكوفس، الحكم الرابع كان شكري الحنفوش، المجري إيستفان فاد حكمًا للفيديو، محمد الشهري مساعدًا لحكم الفيديو.
ونجح أصفر الرياض في مصالحة جماهيره والتأهل لنصف نهائي كأس الملك لمواجهة الوحدة، بعد الخسارة أمام نادي الاتحاد مساء الخميس الماضي بهدف دون رد وفقدان صدارة دوري روشن لمصلحة نادي الاتحاد.