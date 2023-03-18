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النصر يواصل مطاردة الاتحاد بثنائية في أبها

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠١ مساءً
النصر يواصل مطاردة الاتحاد بثنائية في أبها
المواطن - فريق التحرير

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قلب الفريق الكروي الأول بنادي النصر، الطاولة على ضيفه أبها بالفوز بنتيجة 2-1، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي الشوط الأول، سجل اللاعب عبدالفتاح آدم الهدف الوحيد لنادي أبها في الدقيقة الـ26، حيث جاء الهدف بعد إلغاء هدف لأبها سُجل في الدقيقة الخامسة بداعي التسلل.

النصر يعود بثنائية

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في إحراز الهدف الأول للعالمي في الدقيقة الـ78 من ركلة حرة مباشرة.

وعند حلول الدقيقة الـ87 سجل البرازيلي أندرسون تاليسكا الهدف الثاني للعالمي من ركلة جزاء.

النصر وأبها

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد أصفر الرياض 49 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة عن نادي الاتحاد المتصدر، أما نادي أبها فتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الـ12.

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