النصر يواصل مفاوضاته لضم مودريتش

تواصل إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، محاولاتها لتدعيم الفريق بصفقات قوية، ليرتبط اسمها بنجم ريال مدريد الإسباني، الكرواتي لوكا مودريتش.

مودريتش هدفًا للإدارة النصراوية

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، إلى أن نادي النصر لازال مصرًا على التعاقد مع لوكا مودريتش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن عقده مع ريال مدريد ينتهي هذا الموسم.

ولفت جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن النصر يفاوض مورديتش حاليًا لضمه في صفقة انتقال حر، حيث تبذل الإدارة قصارى جهدها لإقناعه، إلا أنه لم يحسم موقفه حتى الآن.

وسبق أن ارتبط اسم النصر بالتفاوض مع مودريتش بعد نجاحه في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ظل التأكيدات الإعلامية أن اللاعب الكرواتي لا يرغب في تجديد عقده، حيث يبحث عن الانتقال لناد آخر في الصيف.

تألق النصر بدوري روشن

على الجانب الآخر، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث ينفرد بصدارة الترتيب برصيد 43 نقطة، وبفارق نقطتين عن أقرب منافسيه الاتحاد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الباطن، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مرسول بارك، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.