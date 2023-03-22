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ردًا على خارطة وزير المالية الاستفزازية

النواب الأردني يصوت بالإجماع على طرد السفير الإسرائيلي

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٦ مساءً
النواب الأردني يصوت بالإجماع على طرد السفير الإسرائيلي
المواطن - فريق التحرير

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وافق مجلس النواب بغالبية الحضور، اليوم الأربعاء، على مقترح طرد السفير الإسرائيلي من الأردن، واستدعاء السفير الأردني من دولة الاحتلال.

تصويت بالإجماع

وصوت مجلس النواب على مبادرة النائب يزن اشديفات بطرد السفير، ردًا على خارطة الاحتلال، التي تم وضعها خلال مؤتمر وزير المالية الإسرائيلي في باريس.
على صعيد متصل، شدد النائب خليل عطية أنه يجب طرد سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأوضح عضو تيار الإصلاح النيابي أحمد القطارنة، أن الأردنيين يقبلون بالخارطة مع دولة فلسطين، خاصة والجرح الواحد والهم الأوحد باغتصاب فلسطين من قبل الكيان الغاشم المحتل، على حد قوله.

تصريحات وزير المالية الاستفزازية

أثارت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، غضبًا في الأردن بعدما اعتلى منصة وعليها ما تسـمى “خارطة أرض إسرائيل” مع ضم الأردن، لإلقاء كلمة له في باريس، وفي المقابل تحرك الأردن رسميًا احتجاجاً على استفزاز الوزير للأردن شعباً وحكومة.

وقال سموتريتش، خلال كلمته أمام المشاركين في الأمسية لإحياء ذكرى كوبفر، إنه لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، وأضاف: “هذا الشعب الفلسطيني ليس إلا اختراعًا يعود عمره إلى أقل من 100 سنة”.

من جانبها، عبّرت وزارة الخارجية الأردنية، أمس الاثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستخدام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خلال مشاركته في فعالية عقدت الأحد في باريس، خريطة لـ إسرائيل”تضم حدود المملكة الأردنية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

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