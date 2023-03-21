النيابة العامة تعلن أسماء المقبولين والمقبولات على وظائفها

أعلنت النيابة العامة أسماء المرشحين والمرشحات المقبولين على الوظائف الإدارية المعلنة بتاريخ 1444/06/10هـ، الموضحة أرقام هوياتهم أدناه، وسيتم التواصل معهم عبر الرسائل النصية لاستكمال إجراءات التعيين.

طريقة ورابط الاستعلام: وأشارت النيابة العامة، إلى أنه يمكن الاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات المقبولين على الوظائف الإدارية من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.