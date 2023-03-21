النيابة العامة تعلن أسماء المقبولين والمقبولات على وظائفها

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أعلنت النيابة العامة أسماء المرشحين والمرشحات المقبولين على الوظائف الإدارية المعلنة بتاريخ 1444/06/10هـ، الموضحة أرقام هوياتهم أدناه، وسيتم التواصل معهم عبر الرسائل النصية لاستكمال إجراءات التعيين.
وأشارت النيابة العامة، إلى أنه يمكن الاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات المقبولين على الوظائف الإدارية من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.