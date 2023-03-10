النيابة: يحظر استعمال العلم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية

شدَّدت النيابة العامة، مساء اليوم الجمعة، على حظر استعمال العلم الوطني كعلامة تجارية، أو لأغراض الدعاية التجارية، أو لأي غرض آخر غير ما نص عليه في هذا النظام.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “يحظر استعمال العَلَم الوطني كعلامة تجارية، أو لأغراض الدعاية التجارية، أو لأي غرض آخر غير ما نُصَّ عليه في هذا النظام”.